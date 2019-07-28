Квят: вчера были нигде, а сегодня с такой же машиной — на подиуме!

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят ещё раз прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Германии Формулы-1 на автодроме «Хоккенхаймринг». Россиянин напомнил, что в квалификации его команда не выглядела претендентом на попадание в десятку.



«Моя карьера состоит из упорной работы, пота, слёз и крови. Сегодня была потрясающая гонка. Такой шанс иногда предоставляется — и сегодня мы его использовали. Вчера мы были нигде: чуть не вылетели в первом сегменте квалификации, а сегодня с такой же машиной оказались на подиуме. Это показывает, как хорошо мы сегодня отработали», — заявил Квят в интервью Ziggo Sport.



Россиянин также заявил, что они с Келли Пике ещё не определились с именем для дочери: «27 июля я стал отцом. У нас будет пять дней, чтобы выбрать имя».