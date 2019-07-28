Леклер: на покрытии в зоне безопасности было невозможно затормозить

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги гран-при Германии, который он закончил досрочно из-за аварии.
«Было очень скользко. Я должен сказать, что наличие такого покрытия на выходе из двух последних поворотов — это неприемлемо. Покрытие похоже на трассу для соревнований драгстеров. Когда по нему едешь, невозможно затормозить. Это опасно. Я допустил ошибку, но не слишком грубую, однако на этом покрытии я полностью потерял контроль над болидом.
Однако это не оправдание. Я несу полную ответственность за произошедшее. Но я считаю, что такой тип покрытия нельзя использовать на трассах Формулы-1. Ощущения просто неприятные. Мне жаль команду и болельщиков», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.
Посмотреть видео аварии Леклера можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
- 28 июля 2019
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