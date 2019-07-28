Гонка под дождём и воинственный Квят на подиуме. Фото Гран-при Германии

28 июля в Хоккенхайме состоялась гонка Гран-при Германии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришёл пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третий результат показал российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.



Россиянин наряду с Лэнсом Строллом первым перешёл в концовке на слики и за счёт этого вышел на третье место. Затем Квят опередил Стролла, но незадолго до финиша пропустил вперёд Феттеля. Напарник Даниила Квята по команде Александер Албон финишировал шестым.



Шарль Леклер, Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг, претендовавшие на подиум, разбили машины. Лидировавший в гонке Льюис Хэмилтон также не избежал столкновения, после долгого пит-стопа потерял лидерство, а ближе к финишу совершил дополнительный пит-стоп и уже не сумел вернуться в очковую зону.

Формула-1. Гран-при Германии. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Себастьян Феттель («Феррари») +4.158

3. Даниил Квят («Торо Россо») +7.877.

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в Германии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Хоккенхайме.