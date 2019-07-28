Гонка под дождём и воинственный Квят на подиуме. Фото Гран-при Германии

28 июля в Хоккенхайме состоялась гонка Гран-при Германии. Победу в ней одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришёл пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третий результат показал российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.
Россиянин наряду с Лэнсом Строллом первым перешёл в концовке на слики и за счёт этого вышел на третье место. Затем Квят опередил Стролла, но незадолго до финиша пропустил вперёд Феттеля. Напарник Даниила Квята по команде Александер Албон финишировал шестым.
Шарль Леклер, Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг, претендовавшие на подиум, разбили машины. Лидировавший в гонке Льюис Хэмилтон также не избежал столкновения, после долгого пит-стопа потерял лидерство, а ближе к финишу совершил дополнительный пит-стоп и уже не сумел вернуться в очковую зону.
Формула-1. Гран-при Германии. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +4.158
3. Даниил Квят («Торо Россо») +7.877.
Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в Германии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Хоккенхайме.
- 28 июля 2019
-
21:24
-
21:19
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:43
-
20:20
-
20:17
-
20:13
-
20:11
-
20:05
-
19:51
-
19:47
-
19:37
-
19:31
-
19:27
-
19:24
-
19:14
-
19:07
-
18:57
-
18:56
-
18:47
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:32
-
18:24
-
18:05
-
16:29
-
15:39
-
14:30
-
13:49
-
12:29