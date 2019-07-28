Грожан: когда видишь «Торо Россо» на подиуме, то хочешь, чтобы там был ты

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал финиш в гонке Гран-при Германии на девятом месте.



«Я очень рад двойному попаданию команды в очки. Очевидно, гонка была несколько сумасшедшей. Не думаю, что мы решили наши проблемы с гоночным темпом. Когда вы видите, что все середняки впереди, а позади — только „Уильямс“… Как бы то ни было, мы выжили, когда нужно было выживать, но было очень сложно. Вы видели, что все топ-пилоты вылетали — условия были очень сложные.



Я рад, что у нас двойной финиш в очках, но когда ты видишь „Торо Россо“ на подиуме, то хочешь, чтобы там был ты. При всём опыте, который у нас есть, мы должны быть способны на это. Просто гоночный темп на промежуточных шинах и сликах был недостаточно хорошим», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».