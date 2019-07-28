Судьи объяснили, почему не стали штрафовать Леклера

Стюарды объяснили, почему пилот «Феррари» Шарль Леклер избежал спортивного штрафа из-за инцидента в боксах с Роменом Грожаном на Гран-при Германии.
«Феррари» выпустила болид Шарля Леклера на путь приближающегося болида Ромена Грожана. В результате автомобили соприкоснулись. Леклер ехал под острым углом, у него не было возможности проехать в необходимой зоне», — цитирует заявление стюардов RaceFans.
В итоге «Феррари» получила штраф в размере € 5 тыс. за этот инцидент, а Шарль Леклер избежал спортивного наказания, поскольку стюарды посчитали этот инцидент незначительным. Примечательно, что на Гран-при Монако Макс Ферстаппен лишился второй позиции из-за того, что судьи дали ему пятисекундный штраф за подобный инцидент. Леклер закончил Гран-при Германии досрочно из-за вылета с трассы.
- 28 июля 2019
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