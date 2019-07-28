Боттас — про аварию: команда сказала мне атаковать сильнее

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою аварию на Гран-при Германии Формулы-1.



«Я допустил ошибку, но и команда сказала мне атаковать сильнее, так что я атаковал, как мог, чтобы попасть на подиум. Очевидно, я атаковал в этом повороте слишком сильно и потерял заднюю часть машины. Это была моя ошибка. Я должен был оставаться спокойным и немного повременить. Возможно, если бы я не пытался так сильно, то мог бы занять место на подиуме и по крайней мере набрать важные очки.



В таких условиях очень легко допустить ошибку. Очевидно, мне следовало проехать гонку без ошибок, это всегда является целью, но такое случилось. В неправильное время в неправильном повороте», — приводит слова Боттаса FormulaSpy.

Посмотреть видео аварии Боттаса и разворота Льюиса Хэмилтона можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.