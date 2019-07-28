Квят: доказал самому себе и всем, что лучше готов к борьбе впереди

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в командном пресс-релизе подробно прокомментировал финиш на третьем месте в гонке Гран-при Германии.
«Невероятно вернуться на подиум во время того, что можно назвать моей «второй карьерой». Я думал, что такого больше никогда не произойдёт в моей жизни, так что я невероятно счастлив. Эмоции переполняют, так что нужно время, чтобы всё улеглось! Это отличное достижение, ведь с момента последнего подиума «Торо Россо» с Себастьяном в Монце прошло 11 лет. Это был потрясающий день, и я очень счастлив.
Я был как никогда готов, чтобы сражаться за такие позиции. В этом году я чувствую себя более зрелым, моя голова хладнокровнее, и я лучше готов к борьбе впереди. Думаю, я доказал это сегодня самому себе и каждому вокруг. Надеюсь, скоро это войдёт в привычку! Такие гонки непростые, было непростое решение совершить пит-стоп на круг раньше. Ответственность за решение лежала на мне и команде пополам. Мы проигрываем и побеждаем вместе, и сегодня мы вместе победили».
- 28 июля 2019
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