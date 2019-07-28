Тост: у Квята была фантастическая гонка, он заслужил эту третью позицию

Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал успешный Гран-при Германии, в котором Даниил Квят финишировал третьим, а Александер Албон — шестым.



«Это была ещё одна фантастическая и очень захватывающая гонка Формулы-1. Поздравления Максу Ферстаппену с победой и „Хонде“ — с их второй победой в турбоэру. Невероятные поздравления Даниилу Квяту: он действительно заслужил эту третью позицию! У него была фантастическая гонка, он продемонстрировал действительно хорошие обгонные манёвры и в сложных условиях смог сохранять концентрацию до конца без каких-либо ошибок. Похоже, дождь нам помогал, так что спасибо небесам!



Я должен поблагодарить нашу команду стратегов. Решение рано позвать Даниила за „софтом“ было рискованным, но оно оправдалось, и он сумел финишировать на подиуме. Сегодня у нас была фантастическая машина, инженеры проделали отличную работу над настройками.



Я также очень удовлетворён работой Алекса, ведь у него была фантастическая гонка. Он впервые управлял машиной Ф-1 в таких переменчивых условиях и держал всё под контролем, включая работу с шинами, что было важно для финиша на шестом месте. Я хочу поблагодарить всех в „Торо Россо“ за то, что сделали это возможным», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.