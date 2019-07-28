Албон: я не хотел обгонять Хэмилтона

Пилот «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Германии, который он закончил на шестой позиции.
«Странно, если честно. Я действительно доволен собой, я доволен командой. Команда проделала невероятную работу. Каждый стратегический ход был правильным на обеих машинах. Мы были в пятёрке лучших, и я думал, что это наш истинный темп. Мы не уступали ребятам впереди, отрывались от парней позади, поэтому я был доволен происходящим. Я думал, что три четверти гонки пройдут и мы просто финишируем там, где мы есть.
Но потом был рестарт. Я оказался с Льюисом, последним человеком, с которым я хотел бороться! Я не хотел его обгонять, но я был вынужден попробовать. В итоге мы потеряли контроль и ребята нас прошли. Это странно, но меня разочаровала шестая позиция», — приводит слова Александера Албона RaceFans.
- 28 июля 2019
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