Хэмилтон: худший день для меня за долгое-долгое время

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги гонки Гран-при Германии, где он финишировал только 11-м, хотя лидировал большую часть гонки.



«Просто плохой день и плохой уик-энд. Тут особо нечего сказать. Вероятно, худший день для меня за долгое-долгое время. Но ты живёшь и учишься. Я правда не знаю, что сегодня случилось. Но я рад, что всё закончилось.



То, что я задел стену, не помогло, как и переход на слики, когда ещё шёл дождь. Так что просто совпало несколько вещей. У нас впереди ещё много гонок, так что нам просто нужно перегруппироваться и стать сильнее», — приводит слова Хэмилтона портал Crash.