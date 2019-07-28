Хэмилтон: худший день для меня за долгое-долгое время
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги гонки Гран-при Германии, где он финишировал только 11-м, хотя лидировал большую часть гонки.
«Просто плохой день и плохой уик-энд. Тут особо нечего сказать. Вероятно, худший день для меня за долгое-долгое время. Но ты живёшь и учишься. Я правда не знаю, что сегодня случилось. Но я рад, что всё закончилось.
То, что я задел стену, не помогло, как и переход на слики, когда ещё шёл дождь. Так что просто совпало несколько вещей. У нас впереди ещё много гонок, так что нам просто нужно перегруппироваться и стать сильнее», — приводит слова Хэмилтона портал Crash.
- 28 июля 2019
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