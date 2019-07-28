Хюлькенберг рассказал, как попал в аварию, лишившую шанса на подиум

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал сход на Гран-при Германии. Перед аварией немец ехал четвёртым и сохранял шанс на первый в карьере подиум.
«Такое трудно принять. Я расстроен за себя, за команду и за „Рено“, потому что они заслуживали сегодня отличного результата. Это один из тех дней, когда ты должен держаться. Я просто расстроен тем, как всё закончилось, особенно на виду у родных болельщиков. Последний поворот был очень сложным, так как там было сыро. Я немного потерял заднюю часть, меня начало разворачивать, так что я „раскрыл“ руль и заехал на чёрный асфальт. Там я ехал словно по льду и в этот момент не мог остановить машину.
Мы феноменально выполняли свою работу, было очень трудно выбирать стратегию, так что от такого итога больно, а завтра будет ещё больнее», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».
- 28 июля 2019
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