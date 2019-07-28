Ферстаппен: сделал разворот на 360 градусов для толпы болельщиков

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Германии, который он закончил на первой позиции.



«Теперь, после гонки, я могу сказать, что сделал разворот на 360 градусов для толпы болельщиков, но на самом деле это было сложно, средние шины не обладали должным сцеплением. Информация между мной и командой была крайне важна сегодня, я думаю, что мы сделали всё правильно, и это принесло нам победу.



Кроме того, как только я обогнал «Мерседесы», вы могли видеть действительный темп, который у нас был, поскольку на первых кругах я был в грязном воздухе позади Боттаса. Когда вы впереди, вам проще экономить резину, всё было под контролем. Хороший результат», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport Week.