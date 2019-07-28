Сайнс: был шанс на подиум, но ехавшие позади имели большую свободу для риска
Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Германии.
«Насыщенное событиями воскресенье и хороший день для Формулы-1. Я со своей стороны очень доволен пятым местом. Очевидно, был шанс на подиум, и теперь легко говорить, что мы могли завоевать его, но когда позади сейфти-кара едешь пятым, то очень трудно принять решение о переходе на слики. Никто вокруг меня тоже не остановился. Мы решили не делать этого, а парни, которые были дальше позади, имели большую свободу для такого риска. В целом мы принимали правильные решения в нужное время. Умная гонка, с которой мы хорошо справились в сложных условиях, так что поздравления команде», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».
- 28 июля 2019
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