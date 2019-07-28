Видео: эмоции Квята и «Торо Россо» после завоевания подиума

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик, посвящённый третьему месту российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята после финиша Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». В ролике можно услышать радиопереговоры Квята после финиша, празднования механиков «Торо Россо» на пит-лейне, выход Даниила на подиум, а также небольшое интервью с Квятом на английском языке.

Посмотреть видео с празднованиями Квята и «Торо Россо» можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

Вместе с Даниилом Квятом на подиум Гран-при Германии Формулы-1 поднялись голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и представляющий «Феррари» немецкий гонщик Себастьян Феттель.

Для Даниила Квята этот подиум стал третьим в карьере и первым с 2016 года.