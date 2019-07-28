Видео: эмоции Квята и «Торо Россо» после завоевания подиума
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик, посвящённый третьему месту российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята после финиша Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». В ролике можно услышать радиопереговоры Квята после финиша, празднования механиков «Торо Россо» на пит-лейне, выход Даниила на подиум, а также небольшое интервью с Квятом на английском языке.
Посмотреть видео с празднованиями Квята и «Торо Россо» можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
Вместе с Даниилом Квятом на подиум Гран-при Германии Формулы-1 поднялись голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и представляющий «Феррари» немецкий гонщик Себастьян Феттель.
Для Даниила Квята этот подиум стал третьим в карьере и первым с 2016 года.
Вечером дочка, днём подиум! Как Квят совершил чудо, и чего он ждёт дальше
В безумии дождевой гонки российский гонщик сохранил хладнокровие и поднялся на подиум впервые за три года. А ведь казалось, что всё плохо!
- 28 июля 2019
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