Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: эмоции Квята и «Торо Россо» после завоевания подиума

Видео: эмоции Квята и «Торо Россо» после завоевания подиума
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик, посвящённый третьему месту российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята после финиша Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». В ролике можно услышать радиопереговоры Квята после финиша, празднования механиков «Торо Россо» на пит-лейне, выход Даниила на подиум, а также небольшое интервью с Квятом на английском языке.

Посмотреть видео с празднованиями Квята и «Торо Россо» можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

Вместе с Даниилом Квятом на подиум Гран-при Германии Формулы-1 поднялись голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и представляющий «Феррари» немецкий гонщик Себастьян Феттель.

Для Даниила Квята этот подиум стал третьим в карьере и первым с 2016 года.

Вечером дочка, днём подиум! Как Квят совершил чудо, и чего он ждёт дальше
В безумии дождевой гонки российский гонщик сохранил хладнокровие и поднялся на подиум впервые за три года. А ведь казалось, что всё плохо!
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент