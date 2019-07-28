Дезотё: гонщики «Торо Россо» доверяли нашим решениям и атаковали до конца

Главный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё подвёл итоги Гран-при Германии, где Даниил Квят стал третьим, а Александер Албон — шестым.
«Что за гонка! Это потрясающий результат для нас. Команда фантастически поработала, чтобы его добиться — и здесь на трассе, и на базах в Фаэнце, Бистере и Сакуре. Сегодня всё зависело от того, чтобы выбрать нужные шины в правильный момент и не допускать ошибок. Обсуждения на пит-уолл во время всей гонки были очень напряжёнными, инженеры хорошо справлялись с ситуацией, а механики не допускали ошибок. У нас были хорошие пит-стопы, и пилоты фантастически пилотировали.
Даниил был на верном пути сразу со старта, не допускал ошибок и хорошо приспосабливался к этим условиям. Алекс ехал восхитительно, если учитывать, что он первый раз был за рулём нашей машины на мокрой трассе! Оба смогли оставаться хладнокровными, доверять нашим решениям и атаковать до конца. Это отличный день для „Торо Россо“ и „Хонды“, который придаёт мотивации всем на оставшуюся часть сезона», — приводит слова Дезотё пресс-служба «Торо Россо».
- 28 июля 2019
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