Шовлин: в «Мерседесе» не были готовы к пит-стопу Хэмилтона

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин рассказал об итогах Гран-при Германии, на котором команде не удалось разжиться очками.



«Очень разочаровывающий день. У нас была возможность заработать по-настоящему хорошие очки обеими машинами, но мы не смогли их взять, что очень расстраивает. С погодой было нелегко справиться, дождь начинался и прекращался, в середине гонки мы были в хорошей форме, но оказались на сликах, когда дождь усилился. В ситуации с Валттери мы перешли на «медиум» через круг после Макса. Это было нормально, но мы должны были отреагировать раньше, когда вышла машина безопасности, чтобы вернуться к промежуточной резине, что стоило Боттасу позиции.



С Льюисом всё получилось так плохо, как только могло быть. Мы остановились, чтобы перейти на «софт», но условия стали ухудшаться, и он соскользнул с трассы на следующем круге в том же повороте, где и Шарль Леклер. Мы готовились к пит-стопу Валттери и оказались не готовы, когда Льюису потребовалась замена переднего антикрыла. В итоге мы потеряли кучу времени. Немотря на это, мы оставались в тройке во время следующего пейс-кара, однако поосторожничали с переходом на слики, что стоило нам позиций», — приводит слова Энди Шовлина пресс-служба команды.