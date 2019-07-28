Хэмилтон: как же хорошо видеть на подиуме Даниила и «Торо Россо»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на 11-м месте в гонке Гран-при Германии, обратив внимание на собственную ошибку, неверное решение перейти на слики и неважное состояние здоровья.



«Сумасшедшая гонка. Это была одна из самых сложных гонок для нашей команды за долгое время. Я думал, что гонка у меня под контролем, но мы рискнули с переходом на слики, и после этого гонка начала уходить от нас. Я широко вышел из 16-го поворота, там было как на льду, затем задел стену и повредил переднее антикрыло. Я допустил ошибку и заплатил за неё цену. Я лидировал, а в итоге финишировал 11-м. Я не совсем уверен, как всё так сложилось, но это очень болезненная гонка — рад, что всё позади.



Трудно выступать, когда ты готов не на сто процентов. Мне нужно удостовериться, что я буду готов и здоров к следующей гонке. Ты делаешь для себя выводы из таких дней. Важно, чтобы мы перегруппировались к Венгрии.



Я рад за Себа, который пробился с зада решётки на второе место, и как же хорошо видеть на подиуме Даниила и „Торо Россо“ — рад за них», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».