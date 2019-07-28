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Гасли: раздражает, когда в такой гонке не набираешь очков

Гасли: раздражает, когда в такой гонке не набираешь очков
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал ход Гран-при Германии и свой сход после столкновения с Александером Албоном.

«Это была невероятная, сумасшедшая гонка, в которой было всё. С учётом дождя, аварий, сейфти-каров и пит-стопов это была лотерей. Было много возможностей, так что я весьма расстроен, что не сумел выжать максимум со своей стороны и не финишировал. Ближе к концу я боролся с Алексом на последних кругах, у нас произошёл контакт, из-за чего у меня отлетело переднее антикрыло и я заработал прокол, так что пришлось остановить машину. Я не знаю, что сказать, но раздражает, когда в такой гонке не набираешь очков.

На старте у меня прокрутились колёса, так что я медленно тронулся с места и проиграл много позиций к первому повороту, после чего гонка была очень насыщенной. В таких условиях решение, совершать пит-стоп или нет, является лотерей. Иногда тебе просто нужна удача. Но темп у нас был, так что мы продолжим атаковать — уже на следующей неделе в Венгрии», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».

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