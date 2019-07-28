«Хонда»: результат действительно особенный благодаря Квяту

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе подвёл итоги Гран-при Германии для пилотов «Ред Булл» и «Торо Россо».



«Абсолютно фантастический результат, вторая победа в сезоне для Макса Ферстаппена, но на этот раз результат действительно особенный благодаря Даниилу Квяту, который оформил двойной подиум для «Хонды». Это была очень трудная гонка из-за смены условий между мокрой и сухой трассой и результатом стали отличные решения от обоих пилотов, отличная стратегия обеих команд и отличная работа обеих бригад механиков.



После победы «Ред Булл» в Австрии особенно приятно видеть на подиуме «Торо Россо», потому что именно они помогали нам найти путь к успеху в прошлом году. Мы коротко отметим этот успешный день, но сразу же сосредоточимся на гонке в Венгрии на следующей неделе», — приводит слова Танабе пресс-служба «Торо Россо».