«Хонда»: результат действительно особенный благодаря Квяту

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе подвёл итоги Гран-при Германии для пилотов «Ред Булл» и «Торо Россо».
«Абсолютно фантастический результат, вторая победа в сезоне для Макса Ферстаппена, но на этот раз результат действительно особенный благодаря Даниилу Квяту, который оформил двойной подиум для «Хонды». Это была очень трудная гонка из-за смены условий между мокрой и сухой трассой и результатом стали отличные решения от обоих пилотов, отличная стратегия обеих команд и отличная работа обеих бригад механиков.
После победы «Ред Булл» в Австрии особенно приятно видеть на подиуме «Торо Россо», потому что именно они помогали нам найти путь к успеху в прошлом году. Мы коротко отметим этот успешный день, но сразу же сосредоточимся на гонке в Венгрии на следующей неделе», — приводит слова Танабе пресс-служба «Торо Россо».
- 28 июля 2019
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