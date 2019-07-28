Баттон: гонщик дня для меня — Даниил Квят

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон кратко подвёл итоги Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг» и заявил, что для него лучшим пилотом дня стал занявший третье место россиянин Даниил Квят из «Торо Россо».



«Мега Гран-при Германии Формулы-1. Большие поздравления Максу Ферстаппену с победой, Себу с отличным камбэком. Ну а гонщик дня для меня — Даниил Квят. Люблю такие мокрые-сухие гонки. Думаю, нам нужно разместить разбрызгиватели на некоторых трассах, чтобы добавить экшена!» — написал Баттон в своём твиттер-аккаунте.