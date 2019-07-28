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Баттон: гонщик дня для меня — Даниил Квят

Баттон: гонщик дня для меня — Даниил Квят
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон кратко подвёл итоги Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг» и заявил, что для него лучшим пилотом дня стал занявший третье место россиянин Даниил Квят из «Торо Россо».

«Мега Гран-при Германии Формулы-1. Большие поздравления Максу Ферстаппену с победой, Себу с отличным камбэком. Ну а гонщик дня для меня — Даниил Квят. Люблю такие мокрые-сухие гонки. Думаю, нам нужно разместить разбрызгиватели на некоторых трассах, чтобы добавить экшена!» — написал Баттон в своём твиттер-аккаунте.

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