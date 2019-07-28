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«Альфа Ромео» подаст протест на решение ФИА о штрафе

«Альфа Ромео» подаст протест на решение ФИА о штрафе
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что команда намерена подать апелляцию на решение стюардов о наказании Кими Райкконена и Антониио Джовинацци за несоответствие регламенту работы сцепления на старте гонки. Штраф выбил обоих пилотов «Альфа Ромео» из очковой зоны.

«Крайне разочаровывает, что обе машины были оштрафованы и выбиты из очков в такой захватывающей гонке. Ситуация возникла во время кругов, которые мы провели за машиной безопасности перед стартом, у нас возникла дисфункция сцепления, которая оказалась вне нашего контроля, мы продолжим расследовать причины.

Мы уважаем решение ФИА и работу стюардов, но будем оспаривать решение, поскольку считаем, что у нас есть основания и доказательства для отмены штрафа. Скоро мы отправим запрос в Международную автомобильную федерацию», — приводит слова Вассёра пресс-служба команды.

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