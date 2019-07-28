Главный инженер «Хонды»: невероятное чувство, когда мы видели Даниила на подиуме

Главный инженер «Хонды» при «Торо Россо» Масамицу Мотохаси прокомментировал третий результат Даниила Квята на Гран-при Германии.



«Было невероятное чувство, когда мы увидели Даниила на подиуме — после столь упорной работы с „Торо Россо“ в эти полтора сезона. В недавних гонках у нас были некоторые проблемы, и даже сегодня гонка была для нас сложной. Однако всё сошлось воедино. В прошлом году нашим лучшим результатом стало четвёртое место. И пусть в некоторых других гонках мы тоже подбирались к хорошим результатам, но по той или иной причине заполучить их не получалось. Сегодня мы считаем, что сделали максимум возможного. Это незабываемая гонка — команда, гонщики и сотрудники „Хонды“ так хорошо работали вместе», — приводит слова Мотохаси пресс-служба «Торо Россо».

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