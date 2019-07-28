«Хонда» троллит Алонсо в «Твиттере»

«Хонда» в своём «твиттере» потроллила испанского гонщика, двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, отметив успех Макса Ферстаппена и Даниила Квята на Гран-при Германии 2019 года. В официальном твиттер-аккаунте «Хонды» появилась запись с поздравлением Макса Ферстаппена с победой, подписанная: «Он сделал это снова. GP2 победа в 2019 году». Это сообщение является отсылкой на слова, сказанные Фернандо Алонсо во время гонки Гран-при Японии 2015 года, когд, будучи недовольным мощностью японского мотора, он назвал его «двигателем GP2».

После этого поста «Хонда» исправилась, сославшись на автокоррекцию, отметив, что они имели в виду не победу GP2, а победу в двух Гран-при в нынешнем сезоне.