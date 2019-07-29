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Хэмлин выиграл гонку NASCAR в Поконо

Хэмлин выиграл гонку NASCAR в Поконо
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

В Поконо завершился очередной этап чемпионата NASCAR. Весь подиум заняли гонщики, выступающие на «Тойотах». Гонку выиграл Дэнни Хэмлин, второе место занял Эрик Джонс, а тройку замкнул Мартин Труэкс-младший.

В общем зачёте сезона лидирует Кайл Буш. Он на шесть очков опережает Джоуи Логано, Труэкс-младший располагается на третьей строчке.

NASCAR. Поконо

1. Дэнни Хэмлин («Тойота»
2. Эрик Джонс («Тойота»)
3. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
4. Уильям Байрон («Шевроле»)
5. Кайл Ларсон («Шевроле»)
6. Кевин Харвик («Форд»)
7. Даниэль Хэмрик («Шевроле»)
8. Брэд Кезеловски («Форд»)
9. Кайл Буш («Тойота»)
10. Райан Блейни («Форд»)

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