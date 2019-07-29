Хэмлин выиграл гонку NASCAR в Поконо

В Поконо завершился очередной этап чемпионата NASCAR. Весь подиум заняли гонщики, выступающие на «Тойотах». Гонку выиграл Дэнни Хэмлин, второе место занял Эрик Джонс, а тройку замкнул Мартин Труэкс-младший.

В общем зачёте сезона лидирует Кайл Буш. Он на шесть очков опережает Джоуи Логано, Труэкс-младший располагается на третьей строчке.

NASCAR. Поконо

1. Дэнни Хэмлин («Тойота»

2. Эрик Джонс («Тойота»)

3. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)

4. Уильям Байрон («Шевроле»)

5. Кайл Ларсон («Шевроле»)

6. Кевин Харвик («Форд»)

7. Даниэль Хэмрик («Шевроле»)

8. Брэд Кезеловски («Форд»)

9. Кайл Буш («Тойота»)

10. Райан Блейни («Форд»)