«Ред Булл» установил новый рекорд по скорости пит-стопа

«Ред Булл» установил новый мировой рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Германии. Механики команды выпустили пилота Макса Ферстаппена из боксов уже через 1,88 секунды. В итоге именно Ферстаппен стал победителем гонки, выиграв Гран-при во второй раз в нынешнем сезоне.

Предыдущий рекорд также принадлежал австрийской команде. Во время Гран-при Великобритании механики «Ред Булл» за 1,91 секунды обслужили болид Пьера Гасли. Правда, тогда «Ред Булл» не удалось выиграть гонку, победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Третье место в списке самых быстрых пит-стопов занимает «Уильямс» с результатом 1,92 секунды. Столько времени «Уильямсу» потребовалось, чтобы провести пит-стоп во время Гран-при Азербайджана.