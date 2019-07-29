Хэмилтон просил команду о сходе во время Гран-при Германии

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон предлагал своей команде сойти в гонке Гран-при Германии Формулы-1. Об этом стало известно благодаря видеозаписи из сервиса F1 TV. Ближе к концу гонки, после аварии и затянутого пит-стопа, плохо себя чувствовавший британец попросил своего гоночного инженера о сходе. Так он отреагировал на команду заехать в боксы за новым комплектом шин «софт».



Однако инженер Хэмилтона не согласился с предложением своего гонщика: «Ответ отрицательный, Льюис, ответ отрицательный. Возможности есть всегда».



Питер Боннингтон оказался прав. Хотя Хэмилтон завершил гонку на 11-м месте, но после 30-секундного штрафа для обоих гонщиков команды «Альфа Ромео» Льюис переместился на девятую позицию и набрал два очка.