Феттеля не обрадовало, что теперь в Хоккенхайме вылетели другие топ-пилоты

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что не чувствует удовлетворения от того, как сложилась гонка во время Гран-при Германии. После гонки, в которой он занял второе место, журналисты спросили его о чувстве справедливости. Год назад Себастьян лидировал в гонке, но в итоге вылетел на мокрой трассе и сошёл. Теперь сразу несколько пилотов, включая Льюиса Хэмилтона, Шарля Леклера и Нико Хюлькенберга, тоже попали в аварии на «стадионной» секции трассы.
«Нет, меня такое не радует. Ошибки случаются, такое происходит. Я не думаю, что пилотов стоит за это критиковать. Гонка была очень тяжёлой. Мы все допускали мелкие ошибки здесь и там. Некоторые ошибались сильнее на важнейших отрезках. Но это часть гонок. Да, сейчас многие люди слишком быстро дают оценку происходящему, но я их не слушаю. Такое может произойти, учитывая условия», — цитирует Феттеля пресс-служба Формулы-1.
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