В «Рено» выпустили заявление по поводу аварии грузовика

Пресс-служба команды Формулы-1 «Рено» сделали официальное заявление по поводу дорожного инцидента с участием одного из своих грузовиков. Ранее стало известно, что грузовик вылетел в кювет по дороге на Гран-при Венгрии, откуда он направлялся прямиком с немецкого автодрома «Хоккенхаймринг».
«Мы подтверждаем, что командный грузовик стал участником инцидента на трассе М1 в Венгрии рядом с Дьёром. Водитель, который ехал с соблюдением правил дорожного движения, в сознании и не получил серьёзных травм. Он был доставлен в больницу для дальнейших проверок. Никакие другие транспортные средства не были вовлечены в инцидент», — гласит заявление команды.
Не уточняется, какое оборудование находилось внутри грузовика и получило ли оно повреждения.
Гран-при Венгрии пройдёт в ближайшие выходные — со 2 по 4 августа.
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