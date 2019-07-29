В «Рено» выпустили заявление по поводу аварии грузовика

Пресс-служба команды Формулы-1 «Рено» сделали официальное заявление по поводу дорожного инцидента с участием одного из своих грузовиков. Ранее стало известно, что грузовик вылетел в кювет по дороге на Гран-при Венгрии, откуда он направлялся прямиком с немецкого автодрома «Хоккенхаймринг».



«Мы подтверждаем, что командный грузовик стал участником инцидента на трассе М1 в Венгрии рядом с Дьёром. Водитель, который ехал с соблюдением правил дорожного движения, в сознании и не получил серьёзных травм. Он был доставлен в больницу для дальнейших проверок. Никакие другие транспортные средства не были вовлечены в инцидент», — гласит заявление команды.



Не уточняется, какое оборудование находилось внутри грузовика и получило ли оно повреждения.



Гран-при Венгрии пройдёт в ближайшие выходные — со 2 по 4 августа.

Командный грузовик «Рено» вылетел в кювет по дороге на Гран-при Венгрии