Вильнёв: «Ред Булл» уже работал с Квятом. Зачем сажать его в кокпит обратно?

Бывший чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв заявил, что не видит смысла в возвращении российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята в «Ред Булл». Несмотря на то что Квят занял третье место в Гран-при Германии, Вильнёв считает переход россиянина в австрийскую команду нецелесообразным.

«Оба, он и финишировавший четвёртым Лэнс Стролл, были в хвосте пелотона перед последним выездом машины безопасности, так что могли себе позволить рискнуть с шинами. В итоге риск оправдался. Но это могло случиться с кем угодно в пелотоне. Это могли быть пилоты «Хааса». Это могли быть гонщики «Альфа Ромео». Это мог быть вообще любой. А оказавшись впереди, они не допустили ошибок и взяли свои очки. Но это случилось лишь потому, что они отставали до этого и могли позволить себе рискнуть.

Нет, этого не произойдёт (возвращение Квята в «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»). Они уже работали с ним. Так зачем сажать его в кокпит обратно? Так быть не должно…

Выступать за маленькую команду и большую – две совершенно разные вещи. Некоторые пилоты просто великолепны, когда гоняются за маленькие команды, и при этом становятся абсолютно бесполезны, когда оказываются в больших. Даже с 10-летним опытом. Мы очень часто это видели за последние годы. Даже когда речь шла об очень опытных гонщиках.

Они могут выигрывать гонки в маленьких командах, потом перебираются в большие и становятся никчёмными. Затем возвращаются обратно – и снова выигрывают», — цитирует Вильнёва Motorsport.com Россия.

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