Конкурент Васильева помог ему не сойти на Бахе Арагона

Штурман российского гонщика Владимира Васильева Константин Жильцов рассказал, как для их экипажа сложился очередной этап Кубка мира ФИА по бахам — Баха Арагон. В частности, Жильцов рассказал о джентльменском поступке одного из главных соперников в общем зачёте — Мартина Прокопа. По итогам гонки Васильев и Жильцов заняли пятое место.
«В первый день Бахи Арагона мы ехали открывающим экипажем, было тяжело расчищать дорогу всем. На втором спецучастке, за 10 километров до финиша, у нас кончилась коробка передач, но мы приехали на финиш, отметились и больше не смогли включить передачу. Спасибо Мартину Прокопу, который взял нас на верёвку и приволок в сервис-парк. А дальше нам пришлось задом проходить весь контроль, заезжать в закрытый парк, из закрытого парка на сервис к механикам. Мартину огромное спасибо, он молодец.
Испанская баха в этот раз была очень интересная ещё и на вечернем часовом сервисе, потому что во многих командах экипажи работают наравне с механиками. Нам тоже пришлось помогать ребятам, потому что по правилам бах работать с машиной разрешено только трём механикам, а работы было достаточно много: за час надо было поменять коробку передач и рычаг. В соседней команде и Куба Пшигонски прыгал, и Нани Рома вокруг машины скакал. Мы тоже уложились вовремя.
На второй день мы нажали чуть-чуть. На втором отрезке стали догонять португальского чемпиона Жоана Рамуша, чтобы отыграть одну позицию. Потом мы увидели стоящего с механическими проблемами Бернхарда Тен Бринке и выезжающего прямо перед нами после замены колеса португальца. 40 километров мы ехали за ним и сигналили, он нас видел много раз, но не пропускал. Мы с ним после финиша разговаривали, он сказал, что хотел попробовать оторваться, но потом остановился и пропустил нас. Но пока мы за ним в пыли ехали, где-то теранули колесо, и пришлось остановиться и его поменять — он нас, естественно, опять в это время объехал, мы его опять стали догонять. А за 10 километров до финиша он снова пробил колесо», — рассказал Жильцов.
Следующий этап Кубка мира ФИА по бахам пройдёт в Венгрии с 8 по 11 августа.
Кубок мира ФИА по бахам. Положение после четырёх этапов
Владимир Васильев — 64 очка
Орландо Терранова — 60
Якуб Пшигонски — 46
Мартин Прокоп — 44
Тапио Лауронен — 30.
Посмотреть видеообзор второго дня Бахи Арагона можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.
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