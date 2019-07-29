Кубица установил новый рекорд по паузе между попаданиями в очки

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица установил новое статистическое достижение в Формуле-1. В гонке Гран-при Германии Кубица впервые набрал очки с конца 2010 года. Таким образом, между попаданиями Роберта в очковую зону прошло восемь лет, восемь месяцев и 14 дней — это наибольшая пауза в истории чемпионата мира.
Ранее рекорд по самой длинной паузе между финишем в очковой зоне принадлежало Люсьену Бьянки — двоюродному дедушке Жюля Бьянки. Люсьен попал в очки на Гран-при Бельгии 1960 года, а затем вернулся в очковую зону на Гран-при Монако—1968. Таким образом, пауза составила семь лет, 11 месяцев и семь дней, подсчитал Motorsport-Total.
Рекорд ещё может вернуться к Бьянки — в том случае, если «Альфа Ромео» удастся по итогам апелляции отменить штраф Кими Райкконену и Антонио Джовинацци. В таком случае Кубица откатится в протоколе Гран-при Германии обратно на 12-ю позицию.
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