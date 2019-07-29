Алёшин не видит аргументов против перехода Квята в «Ред Булл» в 2020-м

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин поделился мнением насчёт того, насколько важен для дальнейшей карьеры Даниила Квята его подиум на Гран-при Германии.
«К сожалению, в Формуле-1 много политики, поэтому не всегда результаты помогают пилотам. Но, конечно, такой результат в любом случае станет для Квята плюсом в его дальнейшей карьере и переговорах с „Ред Булл“ и, возможно, другими командами.
Хельмут Марко уже сказал, что Гасли точно останется до конца сезона. Так что в этом году мы не ждём никаких изменений. Но вообще, мне кажется, что если получится закрепить этот успех стабильно хорошими выступлениями и победами над напарником, то у Даниила есть неплохие шансы оказаться в следующем году в „Ред Булл“. Я не вижу никаких аргументов против», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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