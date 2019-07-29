Феттель использовал «подход Дэвида Култхарда» на Гран-при Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что использовал подход Дэвида Култхарда во время Гран-при германии.
«В начале гонки я был не очень доволен происходящим, пусть первый круг и выдался хорошим. Но затем я думал о том, чтобы прорываться наверх, пока гонка не ушла из наших рук. После выехал пейс-кар, и все начали вылетать с трассы, тогда я решил, что стоит использовать подход Дэвида Култхарда. Он всегда был не очень зрелищным пилотом, но был быстр в таких условиях и оказывался в нужных местах в нужное время.
В таких гонках главное — доехать до финиша и атаковать в нужный момент. Ближе к финишу, когда трасса подсыхала, я уже чувствовал себя уверенно в болиде», — приводит слова Себастьяна Феттеля пресс-служба серии.
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