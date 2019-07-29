Подборка вылетов в последнем повороте трассы на Гран-при Германии

В официальном «инстаграме» Формулы-1 появилась подборка вылетов в гонке Гран-при Германии в 16-м, последнем повороте трассы «Хоккенхаймринг». Именно там гонку закончили Шарль Леклер и Нико Хюлькенберг, а вылетами отметились Карлос Сайнс-младший, Кими Райкконен и Льюис Хэмилтон.

После гонки пилоты раскритиковали покрытие в зоне безопасности последнего поворота, которое является трассой для соревнований драгстеров.



Напомним, победу в гонке одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Себастьян Феттель, прорвавшийся с 20-го стартового места на второе, и россиянин Даниил Квят на «Торо Россо», ставший первым пилотом не из трёх лучших команд в сезоне, поднявшимся на подиум.