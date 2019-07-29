Квят — о первой встрече с дочерью: это очень сложно описать словами

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился первыми впечатлениями от поездки в госпиталь, чтобы впервые увидеть новорождённую дочь. Напомним, в ночь перед воскресной гонкой его девушка — Келли Пике — родила девочку.



«Вернулся домой прошлым вечером и сразу отправился в госпиталь, чтобы встретиться с новорождённой дочерью. Было очень здорово увидеть её в первый раз, это очень сложно описать словами. Отцовство — это что-то большее, чем просто слова», — рассказал Даниил Квят в своём влоге.

Фото: «Инстаграм» Даниила Квята

Рождение дочки Квят сумел отметить финишем на третьей позиции в гонке Гран-при Германии. Вместе с россиянином на подиум в Хоккенхайме поднялись Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.



Для Даниила Квята этот подиум стал третьим в карьере и первым в составе итальянской команды «Торо Россо». Напарник Квята Александер Албон финишировал в гонке на шестой позиции.