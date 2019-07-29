Браун: подиум Квята — награда за упорство

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился впечатлениями от подиума российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята.



«В свои 25 лет Даниил Квят больше не является многообещающим юношей, а с момента своего дебюта в Формуле-1 он испытал столько взлётов и падений в автоспорте, что ему, возможно, пришлось бы подумать о карьере вне автоспорта. Но он отказался сдаваться, он упорно работал над своими слабыми сторонами и заработал себе второй шанс, что довольно необычно в очень селективной и конкурентной среде Формулы-1.



Этот третий подиум в карьере — награда за это упорство. Да, прошлый подиум Квята был на Гран-при Китая 2016 года, а пару гонок спустя он потерял место в команде, уступив его победителю этого этапа Максу Ферстаппену. Тот случай когда пути снова сошлись», — приводит слова Росса Брауна пресс-служба серии.