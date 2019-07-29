Тост: Квят готов вернуться в «Ред Булл»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о российском гонщике Данииле Квяте.



«Да, конечно, я готов отпустить Даниила в «Ред Булл». Кто и где будет выступать, решает «Ред Булл». Но надеюсь, что состав пилотов останется таким же, как сейчас. Хочется продолжать работать с нашей парой гонщиков, потому что она является одной из сильнейших для нас за все время, и я этим очень доволен.



Готов ли Даниил вернуться в «Ред Булл»? Да. Он стал опытнее, знает что делать, как со всем справиться. Он выступает на ином уровне. Именно поэтому я всегда говорю, что пилоту надо как минимум три года, чтобы всему научиться. Только после этого он готов к переходу в «Ред Булл», потому что «Ред Булл» – это иной уровень. «Ред Булл» борется за победы, борется за титулы. Это совершенно иной уровень давления, и его никак нельзя сравнить с «Торо Россо», — приводит слова Франца Тоста Motirsport Россия.