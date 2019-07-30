Расселл: мне не хватило духа сказать команде перейти на слики и мы упустили очки

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл остался крайне разочарован итогами Гран-при Германии.
«У нас была возможность перейти на слики под последним автомобилем безопасности, когда я шёл впереди Лэнса Стролла. Я хотел сменить резину, но, похоже, мне не хватило, чтобы сказать команде перейти на слики. По какой-то причине мы приняли решение остаться вне этой игры. Мы могли добиться намного большего.
По какой-то причине мы остались в стороне, но я понимаю, в каком положении находится наша команда, поэтому мы приняли такое решение. Мы не в состоянии пробовать что-то подобное. Но мы были впереди Лэнса, а он вернулся на трассу после пит-стопа вторым. Мы сделали неправильный выбор. Эта гонка была самой неприятной во всём сезоне», — приводит слова Расселла Autosport.
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