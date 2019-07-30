Ферстаппен: когда Марко звонит в семь утра, говорю, что нахожусь в спортзале

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после победы в Гран-при Германии отметил вклад в успех консультанта по автоспорту Хельмута Марко.

«Когда Марко звонит мне в семь утра, я говорю, что нахожусь в спортзале. А если серьёзно, то у Марко — сердце настоящего гонщика, он всегда в курсе всего происходящего в Формуле-1.

Он всегда всё говорит прямо. Если совершил ошибку, он на неё укажет. А если гонка удалась, он отметит и это. В команде нужны такие люди, они приносят много пользы», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.nl.

Ферстаппен в текущем сезоне выиграл уже вторую гонку. Ранее он стал победителем Гран-при Австрии. В зачёте пилотов голландец занимает третье место, набрав 162 очка. С 225 очками зачёт возглавляет гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.