Ферстаппен: когда Марко звонит в семь утра, говорю, что нахожусь в спортзале
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после победы в Гран-при Германии отметил вклад в успех консультанта по автоспорту Хельмута Марко.
«Когда Марко звонит мне в семь утра, я говорю, что нахожусь в спортзале. А если серьёзно, то у Марко — сердце настоящего гонщика, он всегда в курсе всего происходящего в Формуле-1.
Он всегда всё говорит прямо. Если совершил ошибку, он на неё укажет. А если гонка удалась, он отметит и это. В команде нужны такие люди, они приносят много пользы», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.nl.
Ферстаппен в текущем сезоне выиграл уже вторую гонку. Ранее он стал победителем Гран-при Австрии. В зачёте пилотов голландец занимает третье место, набрав 162 очка. С 225 очками зачёт возглавляет гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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