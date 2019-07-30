Прост стал неисполнительным директором «Рено»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост был назначен неисполнительным директором «Рено». Ранее Прост занимал должность советника в команде. Прост заменит в «Рено» Тьерри Боллоре, на которого были наложены дополнительные функции после отставки Карлоса Гона, сообщает F1i.

Прост взаимодействовал с «Рено» с тех пор, как команда вернулась в Формулу-1. Изначально он был послом бренда, а затем и советником.

Члены совета директоров в «Рено» отвечают за стратегию, развитие и видение. Более конкретные обязанности Проста в команде пока неизвестны.

В текущем сезоне «Рено» занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 39 очков. «Макларен», занимающий четвёртое место, набрал 70 очков в текущем сезоне.