Прост стал неисполнительным директором «Рено»
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост был назначен неисполнительным директором «Рено». Ранее Прост занимал должность советника в команде. Прост заменит в «Рено» Тьерри Боллоре, на которого были наложены дополнительные функции после отставки Карлоса Гона, сообщает F1i.
Прост взаимодействовал с «Рено» с тех пор, как команда вернулась в Формулу-1. Изначально он был послом бренда, а затем и советником.
Члены совета директоров в «Рено» отвечают за стратегию, развитие и видение. Более конкретные обязанности Проста в команде пока неизвестны.
В текущем сезоне «Рено» занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 39 очков. «Макларен», занимающий четвёртое место, набрал 70 очков в текущем сезоне.
Прост поделился мнением о неудачах Феттеля
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