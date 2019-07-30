Кубица сравнил видимость во время Гран-при Германии с ночным ралли в туман

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что во время Гран-при Германии, проходящего при тяжёлых погодных условиях, была минимальная видимость. Кубица впервые за девять лет принял участие в гонке, проходившей в дождь.

«Я уже забыл, насколько бывает плохой видимость в дождь. Мне казалось, что ночные ралли в туман являются безумием. Но там по крайней мере видно хоть что-то, есть записи, позволяющие более-менее понять, где находишься.

В Германии было тяжело, особенно во время первого круга. Я не понимал, где нахожусь. Я старался ехать осторожно, как и все. Приходилось действовать консервативно.

Было очень сложно в плане сцепления с покрытием, нелегко удержать машину на трассе. Но в целом этот опыт был ценным.

Конечно, девять лет — большой срок. Но я думаю, что в таких условиях важно сохранять спокойствие», — приводит слова Кубицы RaceFans.