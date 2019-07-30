Феттель призвал сохранить Гран-при Германии в календаре и не думать о деньгах

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что Гран-при Германии должен остаться в календаре Формулы-1. Ранее стало известно, что руководство Формулы-1 и организаторы Гран-при Германии не договорились о продлении контракта. По всей видимости, этот этап исчезнет из календаря.

«Я хорошо знаю людей (занимающихся организацией Гран-при Германии. — Прим. «Чемпионата»). Они очень стараются, относятся к своему делу со страстью. Они очень хотят, чтобы в Германии проходил этап Формулы-1. Это великолепное шоу.

Я не думаю, что они зарабатывают на этом, скорее в прошлом году они потеряли свои деньги. Благодаря «Мерседесу» им удалось провести Гран-при вновь.

Я не знаю, как проходят переговоры по следующему году, сколько денег потребуется для проведения гонки. Но проблема, очевидно, заключается в том, что Германия не планирует платить. Поэтому нужны люди со стороны, инвесторы. Власти не хотят платить, в отличие, например, от Нидерландов.

Думаю, важно сохранить некоторые Гран-при вне зависимости от того, платят они что-то или нет. Формула-1 без Гран-при Италии будет странной. На мой взгляд, неправильно терять этапы в странах с большой историей, например Германию или Испанию», — цитирует Феттеля RaceFans.