Абитебуль: сход Хюлькенберга произошёл, когда идут важные переговоры о будущем
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признал, что в команде обсуждают будущее пилота Нико Хюлькенберга. Немецкий гонщик был близок к тому, чтобы попасть на подиум во время Гран-при Германии, но в итоге сошёл с трассы.
«Звучат разговоры о психологическом факторе, но, учитывая, сколько всего вокруг происходит, винить его не стоит.
Давайте будем честны. Сход Хюлькенберга произошёл, когда идут важные переговоры о его будущем. Мы рассматриваем различные варианты, Нико знает об этом.
Мы говорим о живом человеке со своими эмоциями. Нико находится в команде уже три года», — цитирует Абитебуля Auto Hebdo.
Ранее сообщалось, что в «Рено» Хюлькенберга может заменить резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон.
Абитебуль намекнул, что «Рено» продлит контракт с Хюлькенбергом
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