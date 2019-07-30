Абитебуль: сход Хюлькенберга произошёл, когда идут важные переговоры о будущем

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признал, что в команде обсуждают будущее пилота Нико Хюлькенберга. Немецкий гонщик был близок к тому, чтобы попасть на подиум во время Гран-при Германии, но в итоге сошёл с трассы.

«Звучат разговоры о психологическом факторе, но, учитывая, сколько всего вокруг происходит, винить его не стоит.

Давайте будем честны. Сход Хюлькенберга произошёл, когда идут важные переговоры о его будущем. Мы рассматриваем различные варианты, Нико знает об этом.

Мы говорим о живом человеке со своими эмоциями. Нико находится в команде уже три года», — цитирует Абитебуля Auto Hebdo.

Ранее сообщалось, что в «Рено» Хюлькенберга может заменить резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон.