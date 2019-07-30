Росберг считает, что на одинаковой технике Ферстаппен был бы впереди Хэмилтона

Немецкий гонщик, чемпион мира 2016 года Нико Росберг остался впечатлён выступлением Макса Ферстаппена на Гран-при Германии, где голландец одержал вторую победу в сезоне.
«У Ферстаппена был отличный темп в гонке, он всё хорошо сделал и заслужил эту победу. Он далеко впереди „Феррари“, у чьих пилотов машина в целом лучше. Он в этом году невероятен, выступает очень хорошо и проигрывает Льюису всего 61 очко к середине сезона. Это довольно впечатляюще. Если бы они управляли одинаковой машиной, думаю, Ферстаппен был бы сейчас впереди Хэмилтона в чемпионате. Сейчас Ферстаппен просто лучший гонщик в Формуле-1. То, что он показывает, очень впечатляет. Нидерланды сходят с ума, продолжая отмечать на трибунах. Прекрасно видеть такое», — заявил Росберг в своём блоге на YuoTube.
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