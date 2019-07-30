«Феррари» подготовит к Гран-при Венгрии очередные новинки

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии. Глава команды сообщил, что «Скудерия» планирует привезти в Будапешт обновления.

«В Будапеште обычно охлаждение является важным фактором, машины ездят с максимальными настройками прижимной силы. На шины оказывается большое давление, учитывая тип поворотов. И это относится, в том числе, к квалификации.

Гонка будет важна в плане того, что нам необходимо убедиться в прогрессе болида на различных типах трасс. Мы сможем проверить многочисленные обновления, которые недавно внедрили. Также планируем обновления элементов аэродинамики.

Конечно, мы сосредоточены на устранении проблем с надёжностью, которые возникли ранее. Необходимо убедиться, что они не возникнут вновь», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».