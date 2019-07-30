Клэр Уильямс заявила Вольфу, что не отдаст Расселла

Заместитель руководителя команды Формулы-1 «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала, что у неё была беседа с руководителем автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольфа насчёт будущего Джорджа Расселла в сезоне-2020. Считается, что на место в «Мерседесе» претендуют Валттери Боттас и Эстебан Окон, однако Расселл, находящийся в программе «Мерседеса», теоретически тоже мог бы вступить в борьбу за право стать напарником Льюиса Хэмилтона. Однако Уильямс заверила, что следующий год Джордж проведёт в её команде.
«Я сказала Тото, что у Джорджа трёхлетний контракт с нами. Он твёрдо находится в наших планах на будущее и никуда не уходит», — заявила Уильямс в интервью Daily Mail.
Ранее Вольф заявил, что «Мерседес» примет решение по составу гонщиков не раньше августа.
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