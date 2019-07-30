Хорнер считает, что конкуренция «Ред Булл» с «Феррари» будет зависеть от Гасли

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что оба болида команды должны выступать удачно, чтобы бороться с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Германии, но его напарник Пьер Гасли не сумел набрать очки. По мнению Хорнера, «Ред Булл» нужно изменить ситуацию. В Кубке конструкторов австрийская команда отстаёт от «Феррари» на 44 очка.

«Выступление Гасли в Германии сопровождалось взлётами и падениями. Он хорошо провёл квалификацию, затем был сложный первый пит-стоп, возникли проблемы с гайкой заднего правого колеса. А затем Гасли пришлось задержаться из-за скопления машин на пит-лейне.

Ему удавалось нагонять, нагонять и нагонять, после рестарта он догнал Феттеля, но на трёх кругах подряд выкатывался слишком далеко в первом повороте, из-за чего его обогнали другие болиды.

Затем он боролся с Албоном, их болиды задели друг друга. Результат был удручающим, ведь у нас была возможность набрать много очков. Вместо того чтобы отобрать у «Феррари» 20 очков, мы отыграли семь или восемь. Я думаю, что, если мы начнём удваивать количество завоёванных очков, сможем сократить отставание от «Феррари» во второй части сезона», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.