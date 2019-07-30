«Хонда» привезёт большие обновления в Монцу и Сочи

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что «Хонда» привезёт серьёзные обновления в Монцу и Сочи. По мнению Марко, обновления помогут сократить отставание от «Мерседеса». Также спортивный консультант заявил, что борьба за чемпионство ещё не закончена.

«В Монце мы получим обновления двигателя, в России — новое топливо. Тогда мы сможем проверить максимальные возможности двигателя. Это будет способствовать значительному улучшению болида.

Мы не отбросили мысли о чемпионстве. Наконец всё отлично сложилось впервые. В Германии мы выиграли гонку не из-за того, что у «Мерседеса» возникли проблемы. У нас всё было здорово с охлаждением, а Макс Ферстаппен обогнал «Феррари» и «Мерседес» на трассе», — цитирует Марко Auto Motor und Sport.