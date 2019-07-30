В ФИА не считают, что наказание Леклера приведёт к опасным манёврам на пит-лейн

В ФИА считают, что слишком мягкое наказание «Феррари» за небезопасный выезд Шарля Леклера во время Гран-при Германии не будет иметь негативных последствий. После замены шин Леклер совершил рискованный манёвр, проехав перед Роменом Грожаном, пилоту «Хааса» пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. В итоге ФИА оштрафовала «Феррари» на 5 тыс. евро. После гонки руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поставил под сомнение столь мягкое наказание.
«Ранее мы проводили беседы с руководителями команд. И мы обсуждали вопрос выезда на трассу после смены шин в переменчивых погодных условиях. Мы говорили, что нужно учесть возможный массовый заезд машин на пит-лейн. Это один из факторов.
Лично я считаю, что каждый случай нужно оценивать индивидуально, со мной согласны и команды. Нужно учитывать обстоятельства. Думаю, что в этом эпизоде всё было итак понятно.
Подобные вещи не происходят на регулярной основе. Речь идёт о единичном случае. Команды хорошо понимают рискованность подобных манёвров, ведь они могут повредить собственные болиды», — цитирует гоночного директора ФИА Майкла Маси Motorsport.
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