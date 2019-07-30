Марко: Квят — одарённый пилот

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечатлениями от выступления «Торо Россо» на Гран-при Германии.

«Им наконец удалось реализовать потенциал. В ходе тренировок у них не всё получалось, так как обновления не сработали должным образом, а после они сами допустили ошибки. Но в гонке они проснулись. Квят — одарённый пилот, а Албону снова удалось показать бойцовские качества. Это хорошие перспективы на будущее», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Напомним, в гонке на «Хоккенхаймринге» Квят финишировал на третьем месте, завоевав для итальянской команды лишь второй подиум в истории. Албон финишировал на шестой позиции. Добыв 23 очка на этапе в Германии, команда «Торо Россо» сразу же поднялась на пятое место в зачёте Кубка конструкторов.